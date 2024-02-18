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حدث غير مسبوق في تصنيف التنس العالمي

2/18/2024 8:19:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت النسخة الأولى من التصنيف العالمي للتنس يوم 23 أغسطس/ آب 1973 أي منذ أكثر من 50 عامًا، وسيشهد غدًا الإثنين حدثا فريدا للمرة الأولى، بعدم تواجد أي لاعب يلعب الضربة الخلفية "باك هاند" بيد واحدة، بين المصنفين الـ10 الأوائل عالميًا.
وفي النسخة الأولى من التصنيف العالمي كان هناك 9 لاعبين من أول 10 في التصنيف العالمي من أصحاب الضربة الخلفية بيد واحدة، وكان الاستثناء الوحيد حينها هو جيمي كونرز.
ووصل 28 لاعبًا مختلفًا إلى صدارة التصنيف العالمي، من بينهم 11 لاعبًا يلعبون "الباك هاند" بيد واحدة.
وفي التصنيف الذي سيصدر غدًا الإثنين، لن يتواجد بين أول 25 لاعبًا في التصنيف العالمي، سوى اثنين فقط، هما ستيفانوس تسيتسيباس (11 عالميًا) وجريجور ديمتروف (13 عالميًا).
وكانت تلك اللحظة قريبة من الحدوث في أستراليا المفتوحة الماضية، حيث كان بمقدور أليكس دي مينور استبدال تسيتسيباس كمصنف عاشر عالميًا، في حال تغلب في الدور الرابع على أندري روبليف، ولكنه سقط حينها أمام الروسي في 5 مجموعات.
وسيتراجع تسيتسيباس خارج قائمة المصنفين الـ10 الأوائل عالميًا غدًا الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس/ آذار.

ملاعب

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