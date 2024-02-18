حدث غير مسبوق في تصنيف التنس العالمي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت النسخة الأولى من التصنيف العالمي للتنس يوم 23 أغسطس/ آب 1973 أي منذ أكثر من 50 عامًا، وسيشهد غدًا الإثنين حدثا فريدا للمرة الأولى، بعدم تواجد أي لاعب يلعب الضربة الخلفية "باك هاند" بيد واحدة، بين المصنفين الـ10 الأوائل عالميًا.
وفي النسخة الأولى من التصنيف العالمي كان هناك 9 لاعبين من أول 10 في التصنيف العالمي من أصحاب الضربة الخلفية بيد واحدة، وكان الاستثناء الوحيد حينها هو جيمي كونرز.
ووصل 28 لاعبًا مختلفًا إلى صدارة التصنيف العالمي، من بينهم 11 لاعبًا يلعبون "الباك هاند" بيد واحدة.
وفي التصنيف الذي سيصدر غدًا الإثنين، لن يتواجد بين أول 25 لاعبًا في التصنيف العالمي، سوى اثنين فقط، هما ستيفانوس تسيتسيباس (11 عالميًا) وجريجور ديمتروف (13 عالميًا).
وكانت تلك اللحظة قريبة من الحدوث في أستراليا المفتوحة الماضية، حيث كان بمقدور أليكس دي مينور استبدال تسيتسيباس كمصنف عاشر عالميًا، في حال تغلب في الدور الرابع على أندري روبليف، ولكنه سقط حينها أمام الروسي في 5 مجموعات.
وسيتراجع تسيتسيباس خارج قائمة المصنفين الـ10 الأوائل عالميًا غدًا الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس/ آذار.
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