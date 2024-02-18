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المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية

2/18/2024 8:19:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024، والصادرة بمقتضى البند (8)، من الفقرة (أ)، من المادة (9)، من قانون الأحزاب السياسية رقم (7)، لسنة 2022، وذلك بعد صدورها بالجريدة الرسمية /العدد رقم (5908).
للاطلاع على التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية أنقر هنا













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