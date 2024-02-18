المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024، والصادرة بمقتضى البند (8)، من الفقرة (أ)، من المادة (9)، من قانون الأحزاب السياسية رقم (7)، لسنة 2022، وذلك بعد صدورها بالجريدة الرسمية /العدد رقم (5908).
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