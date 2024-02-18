أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، في قاعة مسجد المرحوم محمود البشير الغزاوي، بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.



وأكد مدير أوقاف اللواء خالد القضاة، خلال الاحتفال الذي رعاه متصرف اللواء خالد الكساسبة، عمق المعاني السامية التي تحملها ذكرى معجزة الإسراء والمعراج والدروس والعبر المستقاة منها والتي تبث العزم والإخلاص في نفوس أبناء الأمة للشرع الإسلامي الحنيف وصون مقدساتهم.



وأشار إلى الدور الهاشمي الكبير في رعاية المقدسات الإسلامية وتضحيات الجيش العربي المصطفوي في سبيلها، لافتا إلى ان القدس ستبقى شاهدة على نضال الهاشميين الأوفياء، والذي يجسده جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم مختلف أشكال الدعم للأقصى والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني.



وقال أستاذ الشريعة الدكتور عبد الله الوردات، إن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يمثل تأكيداً على حق المسلمين في القدس وفلسطين، ومكانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين.



وأشار إلى أن الذكرى جاءت لتثبيت فكرة الوحدة في يقين الأمة وترمز إلى الرباط الوثيق بين المسلمين من حيث الإسراء إلى بيت المقدس من البيت العتيق في مكة المكرمة.



واختتم الحفل الذي أداره رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية، قصي أبو صهيون، بوصلة إنشاد ومديح نبوي قدمتها فرقة مركز معاوية بن أبي سفيان القرآني.