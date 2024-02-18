أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، في قاعة مسجد المرحوم محمود البشير الغزاوي، بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.
وأكد مدير أوقاف اللواء خالد القضاة، خلال الاحتفال الذي رعاه متصرف اللواء خالد الكساسبة، عمق المعاني السامية التي تحملها ذكرى معجزة الإسراء والمعراج والدروس والعبر المستقاة منها والتي تبث العزم والإخلاص في نفوس أبناء الأمة للشرع الإسلامي الحنيف وصون مقدساتهم.
وأشار إلى الدور الهاشمي الكبير في رعاية المقدسات الإسلامية وتضحيات الجيش العربي المصطفوي في سبيلها، لافتا إلى ان القدس ستبقى شاهدة على نضال الهاشميين الأوفياء، والذي يجسده جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم مختلف أشكال الدعم للأقصى والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني.
وقال أستاذ الشريعة الدكتور عبد الله الوردات، إن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يمثل تأكيداً على حق المسلمين في القدس وفلسطين، ومكانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين.
وأشار إلى أن الذكرى جاءت لتثبيت فكرة الوحدة في يقين الأمة وترمز إلى الرباط الوثيق بين المسلمين من حيث الإسراء إلى بيت المقدس من البيت العتيق في مكة المكرمة.
واختتم الحفل الذي أداره رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية، قصي أبو صهيون، بوصلة إنشاد ومديح نبوي قدمتها فرقة مركز معاوية بن أبي سفيان القرآني.
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