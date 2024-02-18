هل التهاب الجيوب الأنفية يؤثر على المعدة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التهاب الجيوب الأنفية من المشكلات التي تقابل العديد من الأشخاص، مما يتسبب في التأثير سلبًا على كافة وظائف الجسم بما في ذلك المعدة، ومن ثم يتطلب ذلك المتابعة الدورية مع الطبيب المختص للحد من أي مضاعفات صحية.أكدت نتائج بعض الدراسات، أن التهاب الجيوب الأنفية يؤثر بشكل كبير على المعدة، وذلك من خلال بعض الطرق من بينها:



1- التنقيط الأنفي الخلفي

عادًة ما يحدث التنقيط الأنفي الخلفي عندما ينزل المخاط من الأنف إلى الجزء الخلفي من الحلق، مما قد يؤدي إلى الغثيان أو القيء، وبالتالي يجب الحرص على علاج التنقيط الأنفي الخلفي تحت إشراف الطبيب المختص.



2- التهاب المعدة

يمكن أن يُسبب التهاب الجيوب الأنفية التهاب المعدة، مما قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض، مثل عسر الهضم، ألم المعدة، الغثيان، القيء، لذلك يجب الحرص على علاجها وتجنب تركها دون علاج.



3- تناول بعض الأدوية

قد يتسبب تناول بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، مثل المضادات الحيوية، في ظهور بعض الأعراض الجانبية في المعدة، بما في ذلك عسر الهضم، الإسهال، الغثيان، القيء.

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