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عطيف يكشف مشكلة بنزيما الكبرى مع الاتحاد

2/18/2024 8:19:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق اللاعب السعودي السابق، عبده عطيف، على بعض الأمور الفنية قبل مواجهتي الهلال مع الرائد، والاتحاد مع الرياض، اليوم الأحد، في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال عطيف، في تصريحات لقناة "العربية"، إن "الفروق الفنية كبيرة بين الهلال والرائد".
وأضاف أن، على الورق، اختلف الرائد حاليا عما كان عليه في الدور الأول من الدوري، لعدة أسباب، أولها صبر الإدارة على المدرب، رغم الضغوط الكبيرة لإقالته، وهو ما أدى إلى تحسن الفريق بشكل كبير
واعتبر أن الهلال يمر بأفضل مستوى له، منذ ما يقرب من عامين، فرديا وجماعيا، وعلى صعيد النتائج أيضا.
وعن مباراة الاتحاد والرياض، قال: "لا نتوقع عودة قوية لكريم بنزيما في مباراة اليوم، لأنه ابتعد عن المباريات بشكل كبير، ودخل في أزمة مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.. لكن الجميع يراهن على الإمكانيات الفردية للاعب".
ويرى عطيف أن "مشكلة كريم بنزيما الكبيرة مع الاتحاد، هي عدم التوظيف السليم داخل الملعب مع حمد الله ورومارينيو، خاصة بعد رحيل أحد اللاعبين السوبر، وهو البرازيلي إيجور كورونادو".

ملاعب

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