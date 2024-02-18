عطيف يكشف مشكلة بنزيما الكبرى مع الاتحاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق اللاعب السعودي السابق، عبده عطيف، على بعض الأمور الفنية قبل مواجهتي الهلال مع الرائد، والاتحاد مع الرياض، اليوم الأحد، في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال عطيف، في تصريحات لقناة "العربية"، إن "الفروق الفنية كبيرة بين الهلال والرائد".
وأضاف أن، على الورق، اختلف الرائد حاليا عما كان عليه في الدور الأول من الدوري، لعدة أسباب، أولها صبر الإدارة على المدرب، رغم الضغوط الكبيرة لإقالته، وهو ما أدى إلى تحسن الفريق بشكل كبير
واعتبر أن الهلال يمر بأفضل مستوى له، منذ ما يقرب من عامين، فرديا وجماعيا، وعلى صعيد النتائج أيضا.
وعن مباراة الاتحاد والرياض، قال: "لا نتوقع عودة قوية لكريم بنزيما في مباراة اليوم، لأنه ابتعد عن المباريات بشكل كبير، ودخل في أزمة مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.. لكن الجميع يراهن على الإمكانيات الفردية للاعب".
ويرى عطيف أن "مشكلة كريم بنزيما الكبيرة مع الاتحاد، هي عدم التوظيف السليم داخل الملعب مع حمد الله ورومارينيو، خاصة بعد رحيل أحد اللاعبين السوبر، وهو البرازيلي إيجور كورونادو".
ملاعب
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