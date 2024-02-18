القوة البحرية والزوارق الملكية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفلت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أمس السبت، بذكرى الإسراء والمعراج.



وقال سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية، إن ذكرى الإسراء والمعراج تلك الرحلة الإيمانية، والمعجزة الإلهية التي اصطفى الله فيها عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام واختصه بها عن سائر الأنبياء والرسل، جاءت علامة جديدة على نبوته واختبارًا حقيقيًا على صدقه.



وأضاف إن القيادة الهاشمية الحكيمة لم تتخلَ يومًا عن مسرى الرسول الكريم، وما زالت تولي المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة مكان المعراج المبارك عناية فائقة على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.



من جهته، قال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية: "إن ذكرى الإسراء والمعراج تمر اليوم في وقت أحوج ما نكون فيه لاستلهام معانيها العطرة، فهي ليست مجرد أحداث تاريخية فحسب، بل منهج حياة ينظر إليها بتمحص وتدقيق لاستخلاص الدروس والعبر منها لتكون لنا أيقونة للنجاح في شتى مناحي الحياة".



وفي نهاية الحفل، اختتم سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية بالدعاء إلى العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى وطننا الغالي وعلى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية بالخير واليمن والبركات.