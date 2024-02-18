الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعلن عن افتتاح مكتبه الجديد في الأردن - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لغرب آسيا (ROWA) عن افتتاح مكتبه الجديد في العاصمة الأردنية عمّان.

وحضر الافتتاح الذي رعاه وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، والدكتور غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وأعرب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا الدكتور هاني الشاعر في كلمته الافتتاحية عن امتنانه للضيوف الكرام لحضورهم والتزامهم بالحفاظ على البيئة.

وأقر الشاعر بالدور المحوري للدكتورة غريثيل أغيلار، التي ألهمت قيادتها الجهود التعاونية نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية.



وألقت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كلمة سلطت فيها الضوء على العمل الذي يقوم به المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا. وشددت على العمل الجماعي للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي للأجيال القادمة.



وشاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي رؤيتها حول أهمية حماية الطبيعة ودور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المنطقة. وشددت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لحماية النظم الإيكولوجية والحفاظ على التنوع البيولوجي من أجل رفاه المجتمعات والأجيال المقبلة.



وعقب إلقاء الكلمات، اصطحب الدكتور هاني الشاعر وفريقه الحضور في جولة في المكتب الجديد، حيث عرضوا برنامج الاتحاد ومشاريعه، كما عرض أشخاص في المجتمع المحلي أعمالهم والمنتجات التي ينتجونها، وقدموا رؤى حول مساهماتهم في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.



ويمثل الافتتاح علامة فارقة في عمل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية في الأردن، حيث يرمز إلى تفانيه في حماية الطبيعة وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة غرب آسيا. على مدى العقدين الماضيين، قاد الاتحاد مبادرات لحماية التنوع البيولوجي، ومكافحة تغير المناخ ، وتعزيز الشراكات من أجل العمل الجماعي.



ومع بداية هذا الفصل الجديد، أكد الدكتور الشاعر على أهمية استمرار التعاون والعمل الجماعي نحو مستقبل تزدهر فيه الطبيعة والإنسانية.

























