غانتس: سنتحرك برفح في حال عدم التوصل لاتفاق

MENAFN - Al Wakeel News)جدد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس معارضة الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية .

وهدد بالتحرك في رفح جنوب قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

من جانبه ، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بتصريحات مسبقة: "نحمل إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف في بيان لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ان الحركة استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

ونوه ان الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم الشعب الفلسطيني بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.



وتابع "لن نقبل بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب جيش إسرائيل من غزة ورفع الحصار".

وأكد أن هدفهم تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصا القدامى وذوي الأحكام العالية.

وأشار إلى انهم يعملون بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد الشعب الأعزل.

