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حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق بلواء بني عبيد

2/18/2024 8:19:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت بلدية بني عبيد اليوم الأحد، حملة مشتركة مع الجهات المختصة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة في لواء بني عبيد.


وقال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن الحملة شملت إزالة البسطات غير المرخصة المتواجدة في الطرق الرئيسية، ومصادرة البضائع المتواجدة على الأرض، لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام، بعد تقديم العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية.


وأكد أن البلدية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات في الشوارع التابعة لحدود البلدية، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار.


وأشار أبو عبيد إلى أهمية الشراكة مع المواطنين والقطاع الخاص في الحفاظ على بيئة نظيفة، مبينا أن البلدية تجمع ما يقارب من 180 طنا يوميًا من النفايات من مناطق بني عبيد كافة.


وأضاف أبو عبيد أن البلدية بالتزامن مع حملة النظافة، اختتمت حملة نظافة واسعة شاملة لإزالة جميع المكاره الصحية من المناطق والأحياء السكنية والطرق الرئيسة، بهدف إظهار المنطقة بأجمل حلة قبل حلول شهر رمضان.


وأضاف أن حملات النظافة الشاملة والمنتظمة هي جزء أساسي للحفاظ على صحة البيئة والمجتمعات المحلية.

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