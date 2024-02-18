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الإسلامية المسيحية تدين استيلاء الاحتلال على سوق الجمعة وتحويله الى حديقة توراتية

2/18/2024 8:18:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من خطورة تصاعد وتسارع الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها مدينة القدس، التي تنفذها بلدية الاحتلال بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية.

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن قيام الجرافات "الإسرائيلية" بتجريف سوق الجمعة الملاصق للزاوية الشمالية الشرقية من سور القدس؛ لإقامة حديقة توراتية يشكل سطوا مسلحا على معلم مقدسي تاريخي تملكه عائلات مقدسية.

وأضافت الهيئة، أن قيام بلدية الاحتلال بتجريف السوق بحماية من شرطة الاحتلال، رغم أن المحاكم "الإسرائيلية" لم تصدر قرارها بشأن ملكية السوق في الدعوة المرفوعة من العائلات المقدسية يؤكد النية المبيتة للاستيلاء عليه.

وأكدت أن عائلات مقدسية تملك أوراقا ثبوتية قطعية تؤكد ملكيتها للسوق الذي تبلغ مساحته 1223 مترا مربعا منذ أكثر من مائة عام.

يذكر أن سوق الجمعة لا يبعد سوى مئات الأمتار عن الجهة الشمالية للمسجد الأقصى، ويقع على مدخل المقبرة اليوسفية ويضم نصب الجندي المجهول.

ودعت الهيئة، منظمة اليونسكو إلى التدخل وتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات "الإسرائيلية" الخطيرة للإرث التاريخي والحضاري العربي لمدينة القدس والذي يحاول الاحتلال تدميره واختلاق آثار توراتية وهمية على أنقاضه.

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