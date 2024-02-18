Sunday, 18 February 2024 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب ويحتجزه لعدة ساعات بالبلدة القديمة من الخليل

2/18/2024 8:18:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، بالضرب على شاب، واحتجزته لعدة ساعات في البلدة القديمة من الخليل.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب أمير شاهين، في ساحة بلدية الخليل بالبلدة القديمة، واحتجزته لأكثر من أربع ساعات، وتم نقله بإسعاف الهلال الاحمر لتلقي العلاج، إثر تعرضه لكسور ورضوض في الأطراف.

MENAFN18022024000205011050ID1107867129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث