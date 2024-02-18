الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب ويحتجزه لعدة ساعات بالبلدة القديمة من الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، بالضرب على شاب، واحتجزته لعدة ساعات في البلدة القديمة من الخليل.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب أمير شاهين، في ساحة بلدية الخليل بالبلدة القديمة، واحتجزته لأكثر من أربع ساعات، وتم نقله بإسعاف الهلال الاحمر لتلقي العلاج، إثر تعرضه لكسور ورضوض في الأطراف.
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