الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب ويحتجزه لعدة ساعات بالبلدة القديمة من الخليل

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب أمير شاهين، في ساحة بلدية الخليل بالبلدة القديمة، واحتجزته لأكثر من أربع ساعات، وتم نقله بإسعاف الهلال الاحمر لتلقي العلاج، إثر تعرضه لكسور ورضوض في الأطراف.

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