الاحتلال يحول مستشفى ناصر إلى ثكنة عسكرية مغلقة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية، وأخرجته عن الخدمة.

وأضافت أن قوات الاحتلال وضعت الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة، وقيّدت أياديهم، واعتدت عليهم بالضرب، وجردتهم من ثيابهم، فيما لم يتبق سوى 25 كادرا طبيا في مجمع ناصر الطبي، ولا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة.

واعتقلت قوات الاحتلال طبيب العناية المركزة، ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة، كما اعتقلت عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة وهم على أسِرة العلاج، ووُضعوا على أسِرة للجيش ووضعتهم في شاحنات، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، ما يعرض حياتهم للخطر.

ولفتت المصادر الطبية، إلى أن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام، ما أدى إلى توقف الأكسجين عن المرضى.

واستشهد 7 مرضى حتى اللحظة بسبب توقف الأكسجين، ووضعت 3 سيدات من بينهن طبيبة أطفالهن في مجمع ناصر الطبي في ظروف قاهرة وغير آمنة، في ظل الافتقار للمياه والطعام والكهرباء والنظافة، مع توقف المولدات الكهربائية لليوم الثالث.

يشار إلى أن مياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوارئ في مبنى الطراحة بمجمع ناصر الطبي، ويرفض الاحتلال التنسيق لإصلاحها منذ أيام عدة.