مستعمرون ينفذون أعمال حفر وتوسعة في بؤرة استعمارية شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- نفذ مستعمرون أعمال حفر وتوسعة، اليوم الأحد، في بؤرة استعمارية بمنطقة المعرجات شمال غرب أريحا.
وأوضح المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، أن مستعمرين قاموا بعمليات حفر وتوسعة بواسطة آليات حفر ثقيلة بمحيط بؤرة استعمارية في الشمال من تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات.
وأشار إلى أن هذه البؤرة استعمارية رعوية مقامة منذ أكثر من عام بهدف الاستيلاء على الأراضي الصالحة لرعي الماشية وحرمان الفلسطينيين من الوصول إليها.
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