مستعمرون ينفذون أعمال حفر وتوسعة في بؤرة استعمارية شمال غرب أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- نفذ مستعمرون أعمال حفر وتوسعة، اليوم الأحد، في بؤرة استعمارية بمنطقة المعرجات شمال غرب أريحا.

وأوضح المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، أن مستعمرين قاموا بعمليات حفر وتوسعة بواسطة آليات حفر ثقيلة بمحيط بؤرة استعمارية في الشمال من تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات.

وأشار إلى أن هذه البؤرة استعمارية رعوية مقامة منذ أكثر من عام بهدف الاستيلاء على الأراضي الصالحة لرعي الماشية وحرمان الفلسطينيين من الوصول إليها.