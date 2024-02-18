الفارسة ماسة عدنان تحافظ على لقب كأس فاطمة بنت منصور للقدرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
فازت الفارسة ماسة عدنان بلقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لفئة السيدات، لمسافة 100 كلم والذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أمس، بمشاركة 63 فارسة من مختلف الإسطبلات.
وتوجت الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وحافظت الفارسة البطلة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية على صهوة "شا شهم" العائد إلى إسطبلات "الوثبة"، محققة 3:14.10 ساعات
وجاءت في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة، الفارسة شيرينه الفلاسي على صهوة "سيرافينو" من إسطبلات المغاوير 3، وثالثة الفارسة فاي محمد، على صهوة "تشيلسي دي لوك" من إسطبلات البوادي محققة 3:15:09 ساعات.
وهنأ محمد الحضرمي إسطبلات الوثبة لنيلها لقب السباق، والفارسة ماسة عدنان على الاحتفاظ باللقب، كما تقدم بالتهنئة للفائزتين بالمركزين الثاني والثالث وجميع الاسطبلات والفارسات على المشاركة والالتزام بالضوابط.
وقال "السباق تميز بالقوة التي عكست رغبة الجميع في بلوغ منصات التتويج، والمنافسة القوية حتى خط النهاية، وفارق الثانية الذي فصل بين المركزين الأول والثاني".
وتتواصل المنافسات اليوم بقرية الوثبة التي تحتضن سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل ويشهد مشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات.
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