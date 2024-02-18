الفارسة ماسة عدنان تحافظ على لقب كأس فاطمة بنت منصور للقدرة



فازت الفارسة ماسة عدنان بلقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لفئة السيدات، لمسافة 100 كلم والذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أمس، بمشاركة 63 فارسة من مختلف الإسطبلات.

وتوجت الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وحافظت الفارسة البطلة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية على صهوة "شا شهم" العائد إلى إسطبلات "الوثبة"، محققة 3:14.10 ساعات

وجاءت في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة، الفارسة شيرينه الفلاسي على صهوة "سيرافينو" من إسطبلات المغاوير 3، وثالثة الفارسة فاي محمد، على صهوة "تشيلسي دي لوك" من إسطبلات البوادي محققة 3:15:09 ساعات.

وهنأ محمد الحضرمي إسطبلات الوثبة لنيلها لقب السباق، والفارسة ماسة عدنان على الاحتفاظ باللقب، كما تقدم بالتهنئة للفائزتين بالمركزين الثاني والثالث وجميع الاسطبلات والفارسات على المشاركة والالتزام بالضوابط.

وقال "السباق تميز بالقوة التي عكست رغبة الجميع في بلوغ منصات التتويج، والمنافسة القوية حتى خط النهاية، وفارق الثانية الذي فصل بين المركزين الأول والثاني".

وتتواصل المنافسات اليوم بقرية الوثبة التي تحتضن سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل ويشهد مشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات.

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