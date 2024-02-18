256 حكماً دولياً يشاركون في إدارة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري العالمي للشباب للكاراتيه بالفجيرة، أن إجمالي الحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري بمجمع زايد الرياضي يبلغ 256 حكماً من مختلف قارات العالم.

وأكد الحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية أن حكام الدوري العالمي للشباب جاهزون لانطلاق الجولة الأولى.

وقال:" يبلغ إجمالي الحكام العالميين المشاركين في إدارة هذا الحدث 256 حكما من مختلف قارات العالم من بينهم 19 حكماً من الإمارات".. وأضاف:" تبلورت جهود لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه على مدار السنوات الماضية والتي جاءت تنفيذا لاستراتيجية الاتحاد برئاسة اللواء /م/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي التي يتبناها المجلس لرفع المستوى الفني للحكام والتمثيل الدولي الفعال".

وأوضح أن حكام الإمارات شاركوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في إدارة منافسات بطولة الإمارات الدولية المفتوحة والتي كانت تأهيلا مناسبا لهم قبل انطلاق منافسات الدوري العالمي للشباب بالفجيرة.

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