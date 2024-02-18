256 حكماً دولياً يشاركون في إدارة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت اللجنة المنظمة للدوري العالمي للشباب للكاراتيه بالفجيرة، أن إجمالي الحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري بمجمع زايد الرياضي يبلغ 256 حكماً من مختلف قارات العالم.
وأكد الحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية أن حكام الدوري العالمي للشباب جاهزون لانطلاق الجولة الأولى.
وقال:" يبلغ إجمالي الحكام العالميين المشاركين في إدارة هذا الحدث 256 حكما من مختلف قارات العالم من بينهم 19 حكماً من الإمارات".. وأضاف:" تبلورت جهود لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه على مدار السنوات الماضية والتي جاءت تنفيذا لاستراتيجية الاتحاد برئاسة اللواء /م/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي التي يتبناها المجلس لرفع المستوى الفني للحكام والتمثيل الدولي الفعال".
وأوضح أن حكام الإمارات شاركوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في إدارة منافسات بطولة الإمارات الدولية المفتوحة والتي كانت تأهيلا مناسبا لهم قبل انطلاق منافسات الدوري العالمي للشباب بالفجيرة.
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