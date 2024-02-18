لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي يقدم 100 ألف دولار لشقيقتين أصيبتا في إطلاق نار في كنساس

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعد خطوة مماثلة لتايلور سويفت، قدّم صديقها لاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي السبت مبلغ 100 ألف دولار لضحيتين أصيبتا في حادث إطلاق نار وقع في كنساس سيتي هذا الأسبوع على هامش الاحتفالات بفوز فريق كرة القدم الأميركي لمحلي في مباراة سوبر بول.
وقال نجم فرق كنساس سيتي تشيفز إنه قدم تبرّعيَن مقدار كل منهما 50 ألف دولار لعائلة رييس التي أصيبت ابنتاها البالغتان 8 و10 سنوات بالرصاص في 14 فبراير.
وقتلت امرأة جراء إطلاق النار الذي أصيب خلاله أيضا 22 شخصا.
وخضعت الشقيقتان لجراحة بعد تعرضهما لإصابات في الساق وسيستغرق تعافيهما أشهرا، وفق ما أوضحت عائلة رييس في بيان.
وبهذه المساعدة المالية، يسير كيلسي على خطى صديقته تايلور سويفت التي قدمت الجمعة مبلغ 100 ألف دولار لعائلة القتيلة. وأعربت نجمة البوب عن "تعازيها الحارة".
وأدى إطلاق النار الذي اندلع قرب محطة قطار كنساس سيتي مع اقتراب الاحتفال من نهايته إلى إصابة 22 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال.
وأوقف ثلاثة أشخاص بينهم قاصران، بحسب الشرطة التي أشارت إلى أن الطلقات نجمت عن "خلاف بين أشخاص عدة".
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