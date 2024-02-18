لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي يقدم 100 ألف دولار لشقيقتين أصيبتا في إطلاق نار في كنساس

بعد خطوة مماثلة لتايلور سويفت، قدّم صديقها لاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي السبت مبلغ 100 ألف دولار لضحيتين أصيبتا في حادث إطلاق نار وقع في كنساس سيتي هذا الأسبوع على هامش الاحتفالات بفوز فريق كرة القدم الأميركي لمحلي في مباراة سوبر بول.

وقال نجم فرق كنساس سيتي تشيفز إنه قدم تبرّعيَن مقدار كل منهما 50 ألف دولار لعائلة رييس التي أصيبت ابنتاها البالغتان 8 و10 سنوات بالرصاص في 14 فبراير.

وقتلت امرأة جراء إطلاق النار الذي أصيب خلاله أيضا 22 شخصا.

وخضعت الشقيقتان لجراحة بعد تعرضهما لإصابات في الساق وسيستغرق تعافيهما أشهرا، وفق ما أوضحت عائلة رييس في بيان.

وبهذه المساعدة المالية، يسير كيلسي على خطى صديقته تايلور سويفت التي قدمت الجمعة مبلغ 100 ألف دولار لعائلة القتيلة. وأعربت نجمة البوب عن "تعازيها الحارة".

وأدى إطلاق النار الذي اندلع قرب محطة قطار كنساس سيتي مع اقتراب الاحتفال من نهايته إلى إصابة 22 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأوقف ثلاثة أشخاص بينهم قاصران، بحسب الشرطة التي أشارت إلى أن الطلقات نجمت عن "خلاف بين أشخاص عدة".

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