الإمارات ترسل 5 مخابز أتوماتيكية إلى العريش تمهيداً لدخولها قطاع غزة





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تأتي هذه المبادرة لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة خلال الظروف الراهنة وستوفر المخابز المقدمة من دولة الإمارات عند تشغيلها الاحتياجات اليومية لأكثر من 420 ألف شخص.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مخبز نحو 17500 رغيف في الساعة، وستتكفل دولة الإمارات بتأمين مادة الطحين والسولار وغيرها من المواد التي تضمن تشغيل المخابز الخمسة على مدار 24 ساعة يوميا ودون توقف مع دفع أجور الأشخاص الذين سيشغلون المخابز والإشراف عليها داخل غزة.

وأكد رشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريحات له أن دولة الإمارات لن تألو جهدا في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز كل أشكال الدعم والاستجابة الإنسانية للحد من معاناة المتضررين من الأحداث في غزة.

وقال إن المخابز المقدمة من دولة الإمارات ستسهم عند تشغيلها في سد جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للأخوة الفلسطينيين والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها حاليا.

وأوضح أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل حشد إمكاناتها الإغاثية والبشرية واللوجستية، وتعزيز برامجها ومبادراتها الإنسانية ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية حتى 17 فبراير الجاري، بلغ أكثر من 15700 طن، وجرى إرسال 162 طائرة شحن، كما أنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليونا و200 ألف غالون يوميا يستفيد منها سكان غزة مباشرة.

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