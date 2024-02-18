(أم آي الإمارات) يفوز على دبي كابيتال ويتوج بكاس النسخة الثانية من دوري موانئ دبي العالمية ILT20 للكريكيت

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج فريق (أم آي
الإمارات ) بطلا للنسخة الثانية من دوري الإمارات
للكريكيت
التي جرت على مدار شهر كامل على
كأس
"موانئ دبي العالمية ILT20 في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ، بعد فوزه المقنع
الذي حققه على منافسه
فريق (دبي كابيتال) في ختام البطولة، الذي جرى مساء أمس بإستاد دبي الدولي للكريكيت الذي امتلئ عن آخرة
لمتابعة أقوى منافسات البطولة، ومشاركة الابطال فرحتهم
، ومشاركة صاحب المركز الاول فرحته بالحصول على الجائزة المالية الضخمة
المخصصة له والتي بلغت 700 الف دولار امريكي ، وحصول صاحب المركز الثاني (الوصيف) على 300 الف دولار ، بجانب العديد من الجوائز المالية الضحمة التي حصلت عليها الفرق المشاركة واللاعبين المميزين في اكبر حدث محلي في رياضة الكريكيت.
شارك في نسخة هذا العام
6 فرق محترفة ضمت أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم، والتي حظت بدعم كبير من قبل العديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي رعت مشاركتهم في البطولة.
جرت منافساتها البطولة تحت إشراف مجلس الإمارات للكريكيت برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيان وزير التسامح والتعايش،
وهي من البطولات ذات التصنيف
"أ" الممنوح من قبل المجلس الدولي للكريكيت .
حظت البطولة بتغطية إعلامية كبيرة على مستوى العالم وتحديدا على مستوى القارة الاسيوية عبر القنوات المتخصصة في تغطية رياضة الكريكيت على مستوى العالم ، لما ضمته
من لاعبين مميزين هم الأهم والأشهر على مستوى العالم في رياضة الكريكيت .
وشهدت المنافسات
إقامة 34 مباراة،
توزعت
مبارياتها بين أبوظبي ، ودبي والشارقة، وكانت مباراة الافتتاح جرت بأستاد الشارقة الدولي ، فيما أقيمت مباراة الختام ومراسم تتويج
الأبطال بإستاد دبي الدولي للكريكيت مساء امس .
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