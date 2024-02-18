(أم آي الإمارات) يفوز على دبي كابيتال ويتوج بكاس النسخة الثانية من دوري موانئ دبي العالمية ILT20 للكريكيت

توج فريق (أم آي

الإمارات ) بطلا للنسخة الثانية من دوري الإمارات

للكريكيت

التي جرت على مدار شهر كامل على

كأس

"موانئ دبي العالمية ILT20 في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ، بعد فوزه المقنع

الذي حققه على منافسه

فريق (دبي كابيتال) في ختام البطولة، الذي جرى مساء أمس بإستاد دبي الدولي للكريكيت الذي امتلئ عن آخرة

لمتابعة أقوى منافسات البطولة، ومشاركة الابطال فرحتهم

، ومشاركة صاحب المركز الاول فرحته بالحصول على الجائزة المالية الضخمة

المخصصة له والتي بلغت 700 الف دولار امريكي ، وحصول صاحب المركز الثاني (الوصيف) على 300 الف دولار ، بجانب العديد من الجوائز المالية الضحمة التي حصلت عليها الفرق المشاركة واللاعبين المميزين في اكبر حدث محلي في رياضة الكريكيت.



شارك في نسخة هذا العام

6 فرق محترفة ضمت أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم، والتي حظت بدعم كبير من قبل العديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي رعت مشاركتهم في البطولة.

جرت منافساتها البطولة تحت إشراف مجلس الإمارات للكريكيت برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك

آل نهيان وزير التسامح والتعايش،

وهي من البطولات ذات التصنيف

"أ" الممنوح من قبل المجلس الدولي للكريكيت .

حظت البطولة بتغطية إعلامية كبيرة على مستوى العالم وتحديدا على مستوى القارة الاسيوية عبر القنوات المتخصصة في تغطية رياضة الكريكيت على مستوى العالم ، لما ضمته

من لاعبين مميزين هم الأهم والأشهر على مستوى العالم في رياضة الكريكيت .

وشهدت المنافسات

إقامة 34 مباراة،

توزعت

مبارياتها بين أبوظبي ، ودبي والشارقة، وكانت مباراة الافتتاح جرت بأستاد الشارقة الدولي ، فيما أقيمت مباراة الختام ومراسم تتويج

الأبطال بإستاد دبي الدولي للكريكيت مساء امس .

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