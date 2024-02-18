مدرب منتخب الإمارات: حققنا حلما طال انتظاره بمونديال الشاطئية وطموحاتنا كبيرة

اعتبر البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية أن التأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية حلم طال انتظاره، وأن الأقدار شاءت أن يتحقق هذا الحلم وسط الجمهور الإماراتي وعلى ملعب مونديال "الإمارات 2024".

وحسم منتخب الإمارات التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) في مونديال الشاطئية بفوزه، أمس السبت، على نظيره الأمريكي 3-2 بعد التمديد ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى للمونديال، وارتفاع رصيده إلى 5 نقاط، قبل خوض الجولة الأخيرة في الدور الأول أمام إيطاليا.

وقال فاسكيز، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/: "انتظرنا هذا الفوز والتأهل كثيراً ، والذي تحقق نتيجة عمل وتضافر جهود الجميع، ومن جميع المسؤولين ومنذ فترة طويلة، هؤلاء اللاعبون يستحقون أن ينالوا هذا الشرف، بعدما بذلوا ما في وسعهم خلال المراحل الماضية، وكانوا نموذجا في الالتزام والعطاء، فتحقق لهم ما أردوا".

تعد هذه هي المشاركة الثامنة لمنتخب الإمارات في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عبر تاريخه، حيث شارك سابقا في نسخ أعوام 2007 و2008 و2009 و2013 و2017 و2019 و2021.

ولم يتسن لمنتخب الإمارات التأهل إلى الدور التالي خلال مشاركاته السابقة، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الحلم خلال أخر 3 مشاركات، التي تأهل فيها للمونديال على التوالي بوجود معظم اللاعبين الحاليين لكنه لم يحقق هذا الطموح إلا في النسخة الحالية.

وأضاف فاسكيز: "حققنا أول أهدافنا من مشاركتنا الحالية في المونديال، وهي التأهل للمرة الأولى إلى الدور التالي، ولا يزال بإمكاننا القتال حتى النهاية لأن اللاعبين يملكون الروح والطموح، علاوة على وجود هذه الجماهير الرائعة التي دعمتنا وساندتنا كثيراً وكان لها دور إيجابي في تحقيق هذا الفوز".

وأكد فاسكيز أن تباين المستوى خلال المباراة الواحدة، سمة كرة القدم الشاطئية، ولا يمكن مقارنتها بكرة القدم العادية.. وأوضح: "لا يمكن أن ننظر لكرة القدم الشاطئية، بالعين نفسها التي تنظر لكرة القدم العادية، متعة هذه اللعبة أنها متغيرة كل لحظة، والتحكم في مستواك وتحقيق أقصى استفادة من الأوقات التي تكون فيها مسيطرا يعد السر الحقيقي في هذه اللعبة، وهو ما فعلناه في هذه المباراة . تفوقنا وأحرزنا هدفين، ثم عدنا في الوقت الإضافي واستغلينا أول فرصة لصناعة الفارق".. وأكد أن المشوار لم ينته بعد، وأن الطموح لا يزال قائما في تحقيق المزيد.

وقال: "نخوض كل مباراة في المونديال على اعتبار أنها "نهائي" ونسير خطوة بخطوة، ولا يزال لدينا مباراة إيطاليا في ختام مرحلة المجموعات، وعلينا أن نتعامل مع المباراة المقبلة أولا قبل التطلع لما هو بعد ذلك".

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