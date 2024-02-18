راشد بن حميد النعيمي: فرحتنا اكتملت بتأهل منتخبنا الوطني إلى ربع نهائي مونديال الشاطئية

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية أن التأهل التاريخي وغير المسبوق لمنتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، يتوج الصورة الزاهية والمتميزة لنجاح دولة الإمارات في استضافة الحدث العالمي الكبير بمشاركة 16 منتخباً حول العالم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريحات له إن لاعبي المنتخب كانوا عند حسن الظن بهم في هذه البطولة، ونجحوا في التحدي الذي كان ينتظرهم، وبرهنوا على تماسكهم وقوتهم ومستوياتهم العالمية المتطورة، بالأداء القوي والبطولي، وأهدوا دولة الإمارات وجماهيرهم هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس الرغبة والإرادة والعزيمة العالية، والحرص على تمثيل دولة الإمارات في المحفل العالمي الكبير بالمستوى الفني المتطور، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية في المنافسة على تحقيق أفضل النتائج في البطولات الرياضية العالمية المختلفة.

وأضاف:"اكتملت سعادتنا بما تحقق في مباراتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتأهل رسمياً للدور المقبل، وأمام الجماهير التي ساندت طموحاتهم، وحضرت لتشجيعهم ومؤازرتهم".

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين إلى العمل على مواصلة النتائج الإيجابية في المباراة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الأولى أمام المنتخب الإيطالي، والتركيز العالي في مرحلة "خروج المغلوب" في الدور ربع النهائي، والتمسك بأمل التأهل إلى الدور نصف النهائي، لاسيما أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكونها وتطورهم الكبير في المرحلة الماضية وإصرارهم وعزيمتهم تعزز فرص المنافسة على تجاوز الدور ربع النهائي لتحقيق إنجاز جديد في تاريخ مشاركات دولة الإمارات في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على التنظيم المشرف للبطولة، والإشادة العالمية من جميع الوفود بما قدمته الإمارات من صورة عكست ريادتها التنظيمية، بتكامل جميع أدوار منظومة العمل، والحرص الكبير على توفير المتطلبات الداعمة لنجاح البطولة، وما تحمله من قيمة كبيرة على المستوى العالمي.

وقال: "نشكر جماهير الإمارات على الحضور المستمر لمباريات البطولة، وتشجيع منتخبنا في مباراتيه أمام مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ونتطلع إلى حضور أكبر لمواكبة الانتصارات التي حققها المنتخب الوطني و نشكر الجماهير الأخرى من المقيمين في الدولة أو التي جاءت من خارج الإمارات لمتابعة البطولة، وتشجيع منتخباتها، والتي أثرت البطولة العالمية بتشجيعها الراقي والحضاري".

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