لندن: موسكو أقالت قائد الأسطول الروسي بالبحر الأسود

كشف تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم، أنه ثمة معلّقين روس مؤيدين لحرب أوكرانيا قالوا، يوم الخميس الماضي، إنه قد تمت إقالة قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف من منصبه.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة «إكس»، أنه من خلال رسم أوجه التشابه بين سوكولوف وسلفه إيجور أوسيبوف، فمن المرجح أن تكون الإقالة جاءت نتيجة نجاح أوكرانيا في إغراق سفن مختلفة تحت قيادته، كما أنه قد يكون لأسلوب قيادة سوكولوف دور أيضاً في إقالته.

وعلى الرغم من عدم صدور تأكيد من جانب وزارة الدفاع الروسية، فمن المحتمل أن يحل نائب سوكولوف السابق محله في الوقت الحالي، سيرجي بينشوك، قائماً بأعمال القائد، حتى يتم الانتهاء من التحقيق الداخلي بشأن غرق سفينة الإنزال «سيزار كونيكوف»، يوم الخميس الماضي، بحسب ما ورد في التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثاً يومياً بشأن الحرب، منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.

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