روسيا تعلن السيطرة الكاملة على أفدييفكا واستمرار الهجوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحكمت السيطرة الكاملة على بلدة أفدييفكا الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها تقدمت لمسافة 8.6 كيلومترات في هذا الجزء من خط المواجهة، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء روسية اليوم.
وذكرت موسكو أن بعض الجنود الأوكرانيين ما زالوا يتحصنون في مجمع صناعي للفحم يعود للحقبة السوفييتية بعد واحدة من أعنف المعارك خلال الحرب.
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