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روسيا تعلن السيطرة الكاملة على أفدييفكا واستمرار الهجوم

2/18/2024 7:25:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحكمت السيطرة الكاملة على بلدة أفدييفكا الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها تقدمت لمسافة 8.6 كيلومترات في هذا الجزء من خط المواجهة، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء روسية اليوم.

وذكرت موسكو أن بعض الجنود الأوكرانيين ما زالوا يتحصنون في مجمع صناعي للفحم يعود للحقبة السوفييتية بعد واحدة من أعنف المعارك خلال الحرب.

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