منتخبنا الوطني للجودو يدشن معسكره في أوزباكستان استعداد لبطولة طشقند جراند سلام

(MENAFN
- Al-Bayan)
دشن منتخبنا الوطني للجودو اليوم“الأحد” معسكره الإعدادي في أوزباكستان، استعدادا للمشاركة في بطولة "طشقند جراند سلام"، والتي تنطلق في الأول من مارس المقبل، وبطولة العالم للجودو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي 19 مايو المقبل، في إطار برنامج الإعداد لأولمبياد باريس يوليو المقبل، حيث تأهل حتى الآن 5 لاعبين.
وكان لاعبنا الشاب كريم عبد اللطيف الذي شارك في بطولة "باكو جراند سلام" في منافسات وزن تحت 73 كجم، قد اختتم مشاركته أمس السبت بالفوز على بطل بلغاريا الشاب كريستوف مارك في منافسات وزن الخفيف المتوسط، الذي يضم أبرز المصنفين في العالم، لكنه خسر لاحقا أمام بطل طاجكستان أبوبكر شيروف بالهدف الذهبي.
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