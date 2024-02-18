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منتخبنا الوطني للجودو يدشن معسكره في أوزباكستان استعداد لبطولة طشقند جراند سلام

2/18/2024 7:25:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


دشن منتخبنا الوطني للجودو اليوم“الأحد” معسكره الإعدادي في أوزباكستان، استعدادا للمشاركة في بطولة "طشقند جراند سلام"، والتي تنطلق في الأول من مارس المقبل، وبطولة العالم للجودو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي 19 مايو المقبل، في إطار برنامج الإعداد لأولمبياد باريس يوليو المقبل، حيث تأهل حتى الآن 5 لاعبين.

وكان لاعبنا الشاب كريم عبد اللطيف الذي شارك في بطولة "باكو جراند سلام" في منافسات وزن تحت 73 كجم، قد اختتم مشاركته أمس السبت بالفوز على بطل بلغاريا الشاب كريستوف مارك في منافسات وزن الخفيف المتوسط، الذي يضم أبرز المصنفين في العالم، لكنه خسر لاحقا أمام بطل طاجكستان أبوبكر شيروف بالهدف الذهبي.

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