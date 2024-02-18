بلومبرغ: مستويات قياسية لإشغال المكاتب في دبي رغم الركود العالمي

أكد تقرير لوكالة بلومبرغ

أن دبي نجحت من خلال التأشيرات الذهبية في الحفاظ على الزخم القوي الذي يشهده قطاع المكاتب وتحدى الركود العالمي الذي يشهده هذا القطاع عالمياً.

وقال التقرير إلى أنه في ذروة الوباء العالمي، واجهت دبي، كما العالم كله، تحديات كبيرة، لتقرر قيادتها حينها اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي ساعدت الإمارة لاحقاً في على تجنب أزمة العقارات التجارية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.

كانت دولة الإمارات،

طورت النموذج الاقتصادي القائم منذ عقود. ووسعت الحكومة نطاق الأهلية للحصول على تأشيرات «ذهبية» طويلة الأجل، وألغت

شرط أن يكون لدى الشركات شريك محلي يملك الأغلبية، وتحولت

إلى أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة.

ونجحت حزمة من السياسات في مساعدة دبي على ترسيخ موقعها كوجهة المغتربين وتشجيع الكثير منهم على إنشاء أعمال تجارية. ومن الواضح أن ذلك قد أتى بثماره.

ردًا على أسئلة بلومبرغ، أصدرت السلطات بيانات تتعلق بالأداء خلال العام الماضي، وكشفت عن حجم التحول الكبير. فقد كان كان لدى المدينة 411,802 رخصة تجارية نشطة في عام 2023. وهذا يمثل قفزة بنسبة 30% عن مستويات 2022 وزيادة بنسبة 75% عن عام 2021.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مركز دبي المالي العالمي إن عدد الكيانات المسجلة هناك ارتفع بنسبة 26% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق إلى أكثر من 5500. توظف المنطقة الحرة الآن حوالي 41600 شخص - بزيادة قدرها 15%.

ويتجلى التأثير بشكل أوضح في سوق العقارات التجارية في الإمارة. فقد وصل معدل الإشغال إلى مستويات قياسية على النقيض من تراجع الطلب في مدن أخرى بما في ذلك لندن ونيويورك. وفي الحي المالي بدبي، المعروف باسم مركز دبي المالي العالمي، فإن المساحات المكتبية نادرة ولا تزال الإيجارات في ارتفاع.

أبرز برج في مركز الأعمال معروض للبيع، ويمكن أن تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار. يعد هذا العقار في مركز دبي المالي العالمي من بين أفضل أصول بروكفيلد أداءً على مستوى العالم في الوقت الذي تضررت فيه الأصول الأخرى - بما في ذلك في لوس أنجلوس وكناري وارف في لندن - من انخفاض الإشغال.

وقال براثيوشا جورابو، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة العقارات كوشمان آند ويكفيلد كور: «السوق منفصلة تمامًا عن الاتجاهات التي نراها في جميع أنحاء العالم». «بينما لا تزال الكثير من الأسواق الغربية تعمل على مزيج هجين أو تعمل من نموذج منزلي، هنا نجد زيادة في الطلب ويعود الجميع تقريبًا إلى مكاتبهم.»

حرية اقتصادية

ومن المؤكد أن عددًا من العوامل الخارجية عززت أيضًا عدد الوافدين. فقد انتقل المصرفيون من آسيا هربًا من عمليات الإغلاق، وتدفق مستثمرو العملات المشفرة، جنبًا إلى جنب مع الهنود الأثرياء الذين يبحثون عن منزل ثانٍ، وكذلك الشباب الباحثين عن عمل من أوروبا والشرق الأوسط الأوسع. ومكنت الإصلاحات الحكومية الوافدين الجدد من إنشاء أعمال تجارية.

وقال ريان بول، وهو محلل كبير لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة راين نيتورك لاستشارات المخاطر: «عندما تؤخذ التغييرات التي تم إجراؤها بشكل كلي، فهي مهمة».

وبصرف النظر عن ازدهار العقارات التجارية، فإن علامات التدفق واضحة في أماكن أخرى. وتطول قوائم الانتظار للمدارس والنوادي، بينما تكون الطرق الرئيسية مزدحمة بشكل روتيني. وأعلنت الحكومة عن مشروع للنقل العام بتكلفة خمسة مليارات دولار ويتوقع صناع السياسات أن يرتفع عدد سكان دبي إلى 5.8 ملايين نسمة في 2040 من أكثر من 3.5 ملايين حاليا.

عقارات سكنية

تقترب أسعار العقارات السكنية من أرقام قياسية. وارتفع متوسط الإيجارات السنوية للفلل إلى ما يقرب من 88.500 دولار. في العام الماضي، اصطف المشترون لشراء منازل بقيمة 5 ملايين دولار، وباع أحد المطورين منازل بقيمة 844 مليون دولار في ساعات. وفي النهاية، تضاعفت مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر في عام 2023.

ولقد قلبت القواعد الجديدة سوق العقارات في دبي بطرق أخرى. ويمثل المستخدمون النهائيون الآن 44% من مشتريات العقارات، مقارنة بـ 29% في عام 2019، وفقًا لشركة الوساطة العقارية «بيتر هومز».

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