بورصة عمان تغلق تداولاتها على 2.63 مليون دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على تداول 2.4 مليون سهم، موزعة على 2107 عقود، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 2.63 مليون دينار.



وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 2471، بنسبة 0.01 % مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 45 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.