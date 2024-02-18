وزير إسرائيلي: المفاوضات متواصلة رغم عدم عودة وفدنا للقاهرة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال وزير التعليم للاحتلال يوآف كيش، اليوم الأحد، إن هناك محادثات جارية طوال الوقت لإعادة المحتجزين "الإسرائيليين" بقطاع غزة، رغم عدم سفر وفد التفاوض "الإسرائيلي" إلى القاهرة، التي تستضيف المفاوضات بين“إسرائيل” و"حماس" برعاية إقليمية ودولية.

وفي تصريح لإذاعة جيش الاحتلال، قال كيش وهو من حزب“الليكود”: "عدم سفر الوفد إلى القاهرة لا يعني أنه لا شيء يحدث، هناك محادثات طوال الوقت”.

لكنه استدرك بالقول:“طالما أن حماس لم تتزحزح عن مطالبها غير المنطقية، فمن المستحيل دفع المفاوضات إلى الأمام، وسنواصل الضغط العسكري لأن هذا هو الشيء الوحيد الفعّال الذي سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق”.

والخميس، أمر نتنياهو وفد التفاوض برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع، بعدم السفر إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس"، دون أن يبلغ قراره للوزراء بمجلس الحرب يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي آيزنكوت، وفق صحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية.

والثلاثاء، شهدت العاصمة المصرية جولة مفاوضات بين وفد "إسرائيلي" برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب هيئة بث الاحتلال الرسمية.

وقالت هيئة البث وقتها:“إن اجتماعات القاهرة انتهت وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل”.

وسبق أن سادت هدنة بين“حماس” و"إسرائيل" لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا "إسرائيليا" في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.