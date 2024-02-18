وزير إسرائيلي: المفاوضات متواصلة رغم عدم عودة وفدنا للقاهرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قال وزير التعليم للاحتلال يوآف كيش، اليوم الأحد، إن هناك محادثات جارية طوال الوقت لإعادة المحتجزين "الإسرائيليين" بقطاع غزة، رغم عدم سفر وفد التفاوض "الإسرائيلي" إلى القاهرة، التي تستضيف المفاوضات بين“إسرائيل” و"حماس" برعاية إقليمية ودولية.
وفي تصريح لإذاعة جيش الاحتلال، قال كيش وهو من حزب“الليكود”: "عدم سفر الوفد إلى القاهرة لا يعني أنه لا شيء يحدث، هناك محادثات طوال الوقت”.
لكنه استدرك بالقول:“طالما أن حماس لم تتزحزح عن مطالبها غير المنطقية، فمن المستحيل دفع المفاوضات إلى الأمام، وسنواصل الضغط العسكري لأن هذا هو الشيء الوحيد الفعّال الذي سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق”.
والخميس، أمر نتنياهو وفد التفاوض برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع، بعدم السفر إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس"، دون أن يبلغ قراره للوزراء بمجلس الحرب يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي آيزنكوت، وفق صحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية.
والثلاثاء، شهدت العاصمة المصرية جولة مفاوضات بين وفد "إسرائيلي" برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب هيئة بث الاحتلال الرسمية.
وقالت هيئة البث وقتها:“إن اجتماعات القاهرة انتهت وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل”.
وسبق أن سادت هدنة بين“حماس” و"إسرائيل" لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا "إسرائيليا" في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
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