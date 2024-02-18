مستعمرون يطلقون النار تجاه رعاة الأغنام جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، رعاة الأغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأطلقوا النار عليهم.
وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن قطعان المستعمرين أطلقوا النار تجاه رعاة الأغنام دون أن يبلغ عن إصابات، وأجبروهم على الخروج من المراعي، وهددوا المواطنين بحرق بيوت الشعر التي يسكنونها.
وأشار إلى أن اعتداءات المستعمرين زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة للتضييق على الأهالي.
MENAFN18022024000205011050ID1107867018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.