مستعمرون يطلقون النار تجاه رعاة الأغنام جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، رعاة الأغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأطلقوا النار عليهم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن قطعان المستعمرين أطلقوا النار تجاه رعاة الأغنام دون أن يبلغ عن إصابات، وأجبروهم على الخروج من المراعي، وهددوا المواطنين بحرق بيوت الشعر التي يسكنونها.

وأشار إلى أن اعتداءات المستعمرين زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة للتضييق على الأهالي.