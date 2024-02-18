Sunday, 18 February 2024 04:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يطلقون النار تجاه رعاة الأغنام جنوب شرق بيت لحم

2/18/2024 7:10:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، رعاة الأغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأطلقوا النار عليهم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن قطعان المستعمرين أطلقوا النار تجاه رعاة الأغنام دون أن يبلغ عن إصابات، وأجبروهم على الخروج من المراعي، وهددوا المواطنين بحرق بيوت الشعر التي يسكنونها.

وأشار إلى أن اعتداءات المستعمرين زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة للتضييق على الأهالي.

MENAFN18022024000205011050ID1107867018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث