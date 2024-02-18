بن غفير منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ السابع من أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "هآرتس"الإسرائيلية"، إن وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير ومسؤولين بمكتبه منحوا تراخيص حمل أسلحة لعاملين في الحقل الإعلامي "بإسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن بن غفير ومسؤولين في مكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن مستشار بن غفير وافق بنفسه على مئات الطلبات تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة السلاح. مضيفة أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس حاليا فتح تحقيق جنائي في هذه القضية.

وأضافت أن بن غفير سهل إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة "للإسرائيليين" حيث ظهر الكثير

يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.

يذكر أن وزارة الأمن القومي للاحتلال سارعت بعد عملية طوفان الأقصى إلى إلغاء الشروط المقيدة، وتوسيع شروط الحد الأدنى لإصدار ترخيص حمل السلاح، ومنح التسهيلات لاستصدارها، وتقصير فترة فحص الطلبات.

وكانت لجنة الأمن البرلمانية، قد صادقت الأسبوع الأول من الحرب على غزة على اللوائح التي توسع شروط ومعايير الحصول على الترخيص لحمل السلاح، وكذلك السكان المستحقين للرخص، التي أعدّها بن غفير.