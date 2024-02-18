أبو السعود: ذهبية كأس العالم للجمباز حافز كبير لأول ميدالية أولمبية للعرب

MENAFN - Amman Net) أكد أحمد أبو السعود بطل الجمباز الأردني أن التتويج بذهبية كأس العالم القاهرة 2024 حافز كبير لتحقيق حلمه بالتتويج بميدالية أولمبية في باريس 2024.

وقال ابو السعود أن تحقيق ميدالية ذهبية اليوم فى بطولة كاس العالم التي تنظمها مصر حاليا هي بداية جيدة يتمناه أي لاعب بحصد 30 نقطة بمشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 مشيرا إلى أنه يطمح لتحقيق انجاز عربي في دورة الالعاب القادمة.

وأضاف أبو السعود أنه يثق في قدرته في حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024 ليصبح أول عربي يحصد ميدالية أولمبية في الجمباز مؤكدا ان العرب قادرين على صنع المعجزات بعد التقدم الكبير الذي تشهده الرياضة العربية خلال الفترة الحالية.

وأشاد أبو السعود بالتنظيم الرائع لكأس العالم في مصر مؤكدا انه في كل مرة ياتي مصر يجد تطور مذهل في التنظيم مما يجعل هذه النسخة استثنائية حيث أنها من أفضل البطولات الدولية التي خاضها على الاطلاق.

وعن منتخب مصر قال ابو السعود أن اللاعبين المصريين يقدمون أداء رائع للغاية ويتقدمون بشكل كبير وقادرون على التأهل والمنافسة بشراسة على ميدالية أولمبية في باريس 2024.

وتستضيف مصر كأس العالم للجمباز الفني التي تقام ضمن سلاسل بطولات العالم المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.