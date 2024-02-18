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إيقاف الجسر البري عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل .. استمع

2/18/2024 7:10:24 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يقول إنه "لا يمكن لإسرائيل" أن تضمن أمنها بدون ضمان أمن الفلسطينيين.
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  • الولايات المتّحدة تهدد بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
  • استشهاد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرين غالبيتهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته على مختلف المناطق بقطاع غزة.
  • تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في الشمال والوسط × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
    "إيقاف الجسر البري "عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل .. استمع 02/18/2024 - 14:31 عمان نت-رحمة محارمة

    عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل بمطالبات شعبية واسعة بإيقاف الجسر البري

    الذي يمرّ عبر الأردن باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.

    فكتب ناصر نواصرة :
    أعتقد جازما أن الكيان ليس بحاجة إلى جسر بري من دول التطبيع، فشواطئه على البحر الأبيض مفتوحة لكل العالم وكذلك مطاراته، لكن الكيان يريد اختبار الأنظمة المطبعة في أحلك ظرف، ويريد لها أن تمعن في إذلال وقهر شعوبها، والأنظمة تتنافس على العلامة الكاملة!!!!

    غساسين: اللي بسوقوا الشاحنات هدول سواء يملكها او لا شو وضعهم.

    مستعدين ندفع الهم مبالغ ويقعدوا ينكسحوا في الدار ولا يوصلوا هيك توصيلات

    شي خرا العادة والموضوع تعدى رزقة واكل عيش.

    رضوى الحسيني: كل الاحترام لأهل الأردن الرافضون لدعم اسرائيل

    وحساب اكتوبر 7 : الحل اضراب شامل كل واحد يقعد في بيته اسبوع اسبوعين

    وأبو قتادة :عادي يا اخي الكريم كل العالم العربي مع الغرب المجرم يتأمر على أطفال ونساء غزه
    ولكن اقسم بالله العظيم ان الله معنا ومن معه الله فمن عليه ولا ننتظر الا النصر والخزي والعار لكل متأمر على غزه وستبقى غزه العزه بعز عزيز او ذل ذليل.

    علي أبو رزق: سواء رضيتم أو جزعتم، قبلتم أو رفضتم، شعرتم بالحرج أو استنكرتم،

    سيبقى معبر رفح، سيّء الصيت، والجسر البري العربي الذي كسر الحصار البحري عن الاحتلال، ومجاعة شمال القطاع، عارًا يلاحق الأمة العربية والإسلامية عموما،وعارًا يلاحقنا نحن أهل السنَّة والجماعة إلى الأبد، نعم إلى الأبد...!

    ونختمها مع معذ نايف السليم: المهم الاستمرار لانه امداد العدو عااااااار

    كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم

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