إيقاف الجسر البري عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net)
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"إيقاف الجسر البري "عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل .. استمع 02/18/2024 - 14:31 عمان نت-رحمة محارمة
عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل بمطالبات شعبية واسعة بإيقاف الجسر البري
الذي يمرّ عبر الأردن باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.
فكتب ناصر نواصرة :
أعتقد جازما أن الكيان ليس بحاجة إلى جسر بري من دول التطبيع، فشواطئه على البحر الأبيض مفتوحة لكل العالم وكذلك مطاراته، لكن الكيان يريد اختبار الأنظمة المطبعة في أحلك ظرف، ويريد لها أن تمعن في إذلال وقهر شعوبها، والأنظمة تتنافس على العلامة الكاملة!!!!
غساسين: اللي بسوقوا الشاحنات هدول سواء يملكها او لا شو وضعهم.
مستعدين ندفع الهم مبالغ ويقعدوا ينكسحوا في الدار ولا يوصلوا هيك توصيلات
شي خرا العادة والموضوع تعدى رزقة واكل عيش.
رضوى الحسيني: كل الاحترام لأهل الأردن الرافضون لدعم اسرائيل
وحساب اكتوبر 7 : الحل اضراب شامل كل واحد يقعد في بيته اسبوع اسبوعين
وأبو قتادة :عادي يا اخي الكريم كل العالم العربي مع الغرب المجرم يتأمر على أطفال ونساء غزه
ولكن اقسم بالله العظيم ان الله معنا ومن معه الله فمن عليه ولا ننتظر الا النصر والخزي والعار لكل متأمر على غزه وستبقى غزه العزه بعز عزيز او ذل ذليل.
علي أبو رزق: سواء رضيتم أو جزعتم، قبلتم أو رفضتم، شعرتم بالحرج أو استنكرتم،
سيبقى معبر رفح، سيّء الصيت، والجسر البري العربي الذي كسر الحصار البحري عن الاحتلال، ومجاعة شمال القطاع، عارًا يلاحق الأمة العربية والإسلامية عموما،وعارًا يلاحقنا نحن أهل السنَّة والجماعة إلى الأبد، نعم إلى الأبد...!
ونختمها مع معذ نايف السليم: المهم الاستمرار لانه امداد العدو عااااااار
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم
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Radio Al-Balad
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