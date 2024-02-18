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الحكومة الإسرائيلية توافق على قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية

2/18/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار يعارض الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب، بعد طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقرار.


وبحسب القرار الذي طرحه نتنياهو على الحكومة، ترفض إسرائيل جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين.

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