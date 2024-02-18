الحكومة الإسرائيلية توافق على قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية

الحكومة الإسرائيلية توافق على قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية
التاريخ
2/18/2024 7:09:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار يعارض الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب، بعد طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقرار.
وبحسب القرار الذي طرحه نتنياهو على الحكومة، ترفض إسرائيل جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين.
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