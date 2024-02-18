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رابطة الأندية توافق على طلب حسام حسن

2/18/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية برئاسة النائب أحمد دياب ، السبت ، اجتماعاً مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.
وعرض حسام حسن خطة عمله للمرحلة المقبلة أثناء فترات التوقف الدولي في شهري مارس/ آذار ويونيو / حزيران المقبلين.
وقال بيان صادر عن رابطة الأندية:" منذ انتخاب المجلس فإنه يقف دائمًا داعمًا لكل منظومة الكرة المصرية وتضع رابطة الأندية في الفترة القادمة مصلحة المنتخب الوطني الأول في أولى أولوياتها للاستعداد الجيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026".
وأضاف:" بناءً عليه قررت رابطة الأندية توقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 12 مارس/ آذار قبل توقف الأجندة الدولية الأول ثم التوقف مرة أخرى بعد آخر مباراة يوم 27 مايو / أيار المقبل قبل توقف الأجندة الدولية الثاني.. وسيتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري بعد تعديلاته خلال 48 ساعة".

ملاعب

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