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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

2/18/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 18- 2 - 2024 عدداً من المباريات المهمة في الدوريات الكبرى، أبرزها مباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، فضلا عن مواجهة بوخوم ضد بايرن ميونخ بالدوري الألماني
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


شيفيلد يونايتد X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناةbeIN Sports HD 2
لوتون تاون X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X ريال مدريد – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1
غرناطة X ألميريا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مايوركا X ريال سوسييداد – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
ريال بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو X بولونيا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
إمبولي X فيورنتينا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
أودينيزي X كالياري – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
فروسينوني X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مونزا X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فرايبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
بوخوم X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستراسبورج X لوريان – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
رين X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا
موناكو X تولوز – الساعة 5 عصرا
مونبلييه X ميتز – الساعة 5 عصرا
ستاد ريمس X لانس – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ستاد بريست X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال X الرائد – الساعة 5 عصرا على قناة SSC
الاتحاد X الرياض – الساعة 8 مساء على قناة SSC
مواعيد مباريات الدوري التركي
ألانيا سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 1:30 ظهرا
جازينتاب X سامسون سبور – الساعة 4 عصرا
بينديك سبور X طرابزون سبور – الساعة 4 عصرا
أنقرة جوجو X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X سموحة – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport 1
البنك الأهلي X زد اف سي – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport 2
بيراميدز X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1

ملاعب

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