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إنريكي يفسر قراره المباغت بشأن مبابي

2/18/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان وجود أي خلافات بينه وبين كيليان مبابي نجم الفريق.
وصرح إنريكي عبر قناة كانال بلس مساء السبت "علاقتي جيدة بمبابي، ونتواصل بشكل مميز، ولا توجد مشكلة بيننا".
وفسر المدرب الإسباني قراره بوضع مبابي على مقاعد البدلاء، خلال الفوز على نانت بهدفين في الدوري، قائلا "الأمر بسيط ولكن يصعب شرحه".
وأوضح "كنا بحاجة للاحتفاظ بطاقة بعض اللاعبين بعد خوض مباراة قوية في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي".
وأشار المدير الفني لسان جيرمان "قررت منح الفرصة لعدد من اللاعبين الآخرين، لدينا طموحات كبيرة تتطلب جاهزية الجميع".
وأكد "واجهنا صعوبة كبيرة لأن نانت قدم مباراة دفاعية جيدة".
وبسؤاله عن تأثر حالة اللاعبين واستعدادهم لمباراة نانت، بالضجة المثارة حول رحيل مبابي، أجاب إنريكي بلا ترد "لا".
وأتم لويس إنريكي تصريحاته "لقد حققنا انتصارا مهما، والأهم أن جماهيرنا تشعر بأن جميع اللاعبين في أفضل جاهزية".

ملاعب

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