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أوكرانيا: الطقس دمر 1 -2‭ ‬% من محصول القمح الشتوي

2/18/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن ما بين 1 إلى 2% فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني لن ينجو من موسم الشتاء الحالي.
ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا.
وخلال فصل الشتاء، يهلك عادة ما يصل إلى 7% من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصقيع الشديد و القشرة الجليدية في الحقول.
وزرع المزارعون حوالي 4.2 مليون هكتار من القمح الشتوي لموسم 2024.
وقالت الوزارة في بيان:" نتائج الزراعة أظهرت أن معدل بقاء الحبوب الشتوية (القمح والذرة) يتراوح بين 98 و99%".
وأضافت أن ما يصل إلى 5 % من الشعير الشتوي تضرر هذا الشتاء.













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