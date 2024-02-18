بيسكوف يكشف عما دار في الكرملين يوم تحرير أفدييفكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف حضرا إلى الكرملين في الساعة الـ4 فجرا لإبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أفدييفكا.وقال بيسكوف: "في الساعة الـ4 فجرا أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف الرئيس شخصيا في الكرملين بأن عملية تحرير أفدييفكا على وشك الانتهاء، وفي الساعة الـ11 صباحا قدما تقريرا ثانيا للرئيس بوتين عن سير تحرير المدينة".



وتابع: "وفي هذه الأثناء كان الهروب الجماعي للعدو من أفدييفكا قد انتهى بعد أن استغرق عدة ساعات، وبدأ مقاتلونا تمشيط المدينة".



وأضاف: "في فترة ما بعد الظهر أبلغ شويغو وغيراسيموف بوتين بأن قواتنا سيطرت على المدينة وحررتها بالكامل".



وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر العدو في المدينة بلغت 1500 قتيل، مشيرة إلى وقوع عدد كبير من الأسرى لم يتمكنوا من الفرار، دون أن تكشف عددهم.

RT