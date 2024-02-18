Sunday, 18 February 2024 04:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيسكوف يكشف عما دار في الكرملين يوم تحرير أفدييفكا

2/18/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف حضرا إلى الكرملين في الساعة الـ4 فجرا لإبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أفدييفكا.
وقال بيسكوف: "في الساعة الـ4 فجرا أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف الرئيس شخصيا في الكرملين بأن عملية تحرير أفدييفكا على وشك الانتهاء، وفي الساعة الـ11 صباحا قدما تقريرا ثانيا للرئيس بوتين عن سير تحرير المدينة".


وتابع: "وفي هذه الأثناء كان الهروب الجماعي للعدو من أفدييفكا قد انتهى بعد أن استغرق عدة ساعات، وبدأ مقاتلونا تمشيط المدينة".


وأضاف: "في فترة ما بعد الظهر أبلغ شويغو وغيراسيموف بوتين بأن قواتنا سيطرت على المدينة وحررتها بالكامل".


وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر العدو في المدينة بلغت 1500 قتيل، مشيرة إلى وقوع عدد كبير من الأسرى لم يتمكنوا من الفرار، دون أن تكشف عددهم.

RT

MENAFN18022024000208011052ID1107867007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث