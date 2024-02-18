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عرضان من السعودية وليفركوزن الألماني ليزن نعيمات

2/18/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الصحفي الرياضي الأُرْدُنّيّ العامل في قطر ، ومراسل وكالة الأنباء الفرنسية فيها " محمود الفضلي" أن نادي الأهلي القطري حصل على عرضين رئيسيين للتعاقد مع نجم المنتخب الأُرْدُنّيّ يزن نعيمات.
وبحسب الفضلي فان لدى النادي القطري عرضين للنعيمات الأول من نادي الشباب السعودي بـ 12 مليون ريال سعودي (٣.٢٠ دولار أميركي) ، والثاني من ليفركوزن الذي يتصدر الدوري الألماني حاليًا مقابل 5 مليون يورو (٥.٣٩ مليون دولار).
وأشار الفضلي إلى أن الأهلي القطري جدد عقد نعيمات مؤخرًا لينتهي في موسم 2025 – 2026 ، وبالتالي لن يكون انتقاله بالمجان.

ملاعب

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