إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة
التاريخ
2/18/2024 7:09:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 20 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وسط استمرار الاشتباكات بأنحاء القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل غزة إلى مستشفيات إسرائيلية منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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