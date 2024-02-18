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أرتيتا يعلق على خماسية آرسنال أمام بيرنلي

2/18/2024 7:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، سعادته بوجود دوافع لدى لاعبيه من أجل المنافسة، وتسجيل الأهداف، وتحقيق الانتصارات، وذلك بعد الفوز الخامس توالياً في الدوري الإنجليزي على حساب المهدد بالهبوط بيرنلي 0-5.
قال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "سعيد حقاً بالأداء والنتيجة على المستويين الفردي والجماعي، والمساهمات من جانب كل لاعب أيضاً، كان هذا رائعاً جداً".
وأضاف: "بدا الفريق وكأنه يرغب في المزيد، ولم يكن راضياً".
وتابع: "أرادو تسجيل المزيد، لم يرغبوا في استقبال هدف في شباكهم، أنا مسرور للغاية لأننا لدينا ذلك الاتساق".
وبسؤاله حول سعادته بالسيطرة أكثر من تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة قال مدرب آرسنال: "نعم، أردنا السيطرة على المباريات، واللعب في نصف ملعب المنافس بأكبر قدر ممكن".
وأوضح: "الآن سنترك الدوري الإنجليزي ونذهب إلى بورتو في مباراة ستكون صعبة حقاً، لذلك نستعد للعب بشكل جيد وأن نظهر بشخصيتنا الحقيقية".

ملاعب

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