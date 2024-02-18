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مدرب توتنهام: لا أملك عصاً سحرية

2/18/2024 7:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر مدرب توتنهام، الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، لاعبيه من أنه لا يوجد عصاً سحرية ستعيد الفريق للصراع على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة 1-2 أمام وولفرهامبتون.
قال بوستيكوغلو: "سنعمل بجد، لدينا أسبوعين للتحضير لمباراتنا المقبلة أمام كريستال بالاس، ولا طائل من الشعور بالأسف على أنفسنا".
وأضاف: "أنت تتلقى الضربات ويجب عليك تجاوز ذلك وعدم التأسف على الماضي، يجب عليك التأكد من جاهزيتك للمباراة المقبلة".
وتابع: "ليس هناك أي خدع، فقط العمل الجاد، أنا لست ساحراً، أنا مدرب كرة قدم، لقد قدم هؤلاء اللاعبون عملا كبيرا طوال العام".
وأوضح: "مثلما قلت وصلنا إلى تلك المرحلة وهو أمر جيد، بفضل العمل الشاق الذي سنواصل القيام به".
ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 47 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ملاعب

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