مدرب توتنهام: لا أملك عصاً سحرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر مدرب توتنهام، الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، لاعبيه من أنه لا يوجد عصاً سحرية ستعيد الفريق للصراع على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة 1-2 أمام وولفرهامبتون.
قال بوستيكوغلو: "سنعمل بجد، لدينا أسبوعين للتحضير لمباراتنا المقبلة أمام كريستال بالاس، ولا طائل من الشعور بالأسف على أنفسنا".
وأضاف: "أنت تتلقى الضربات ويجب عليك تجاوز ذلك وعدم التأسف على الماضي، يجب عليك التأكد من جاهزيتك للمباراة المقبلة".
وتابع: "ليس هناك أي خدع، فقط العمل الجاد، أنا لست ساحراً، أنا مدرب كرة قدم، لقد قدم هؤلاء اللاعبون عملا كبيرا طوال العام".
وأوضح: "مثلما قلت وصلنا إلى تلك المرحلة وهو أمر جيد، بفضل العمل الشاق الذي سنواصل القيام به".
ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 47 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.
ملاعب
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