لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الليرة الذهبية بانواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الأحد .
حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 334 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية 294 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
ووصلت سعر الاونصة الى 2013 دولارا في التداولات العالمية .
واستقر سعر غرام الذهب 21 عند 41.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.4 دينارا للشراء منهم
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