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مروان جمعة: لا يوجد نقاشات مع الحسين عموتة حول قيمة عقده

2/18/2024 7:09:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم، مروان جمعة، أن اتحاد الكرة سيعمل جاهداً عل تأمين طلبات المدرب المغربي الحسين عموتة، والذي توجه لإجازة في بلاده بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا قطر 2023، مبيناً أنه لا يوجد أي نقاشات حول رفع قيمة عقده.

وقال جمعة إن سقف التوقعات ارتفع، حيث سيبدأ البناء على الإنجاز لضمان الديمومة، وهو أمر يتطلب تمكين الأندية لضمان قوة الدوري وهو الأمر الذي سينعكس على المنتخب الوطني.
وبين أن الدعم الذي جاء من الحكومة والشركات خاصة يجب أن لا يكون طفرة، خصوصاً وأن الفترة الأخيرة أثبتت أهمية كرة القدم للمجتمع الأردني، مؤكداً أن المدخولات المالية التي أعقبت البطولة ستساعد في تغطية العجز في الموازنة، كما سيتم دعم الأندية، بالإضافة لتغطية المصاريف والمكافآت.
وختم جمعة حديثه بالتأكيد على أن الأجواء في المنتخب الوطني خلال البطولة كانت أسرية وغلفها الإيجابية والسعادة، وهي الأجواء التي يسعى الاتحاد لنقاها إلى جميع أركان اللعبة.

ملاعب

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