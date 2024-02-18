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الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين عن شهر آذار المقبل

2/18/2024 7:09:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية تأجيل قسط قرض الإسكان عن شهر آذار لعام 2024، وذلك للمقترضين الراغبين بذلك.


ووفقا للقرار، فعلى المقترضين الراغبين بتأجيل القسط تقديم طلب على البوابة الالكترونية للصندوق، ليُصار إلى اتخاذ الإجراء اللازم.


ويأتي هذا القرار شعورا من الجامعة بالأوضاع الاقتصادية، وتلمسا منها لحاجات العاملين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات وقد تحققت الآمال بالنصر والنماء والازدهار.
يشار إلى أن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات قرر مؤخرا تأجيل أقساط جميع أنواع القروض للمشتركين في صندوق الادخار عن شهري شباط وآذار 2024، دون احتساب أية فوائد أو عمولات.


فيما قرر عبيدات أيضا تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض للفصل الثاني 2023/2024 حتى حين صدور النتائج، مع إعفائهم من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم.


وتأتي تلك القرارات بالرغم ما تعكف على تنفيذه الجامعة من مشاريع استراتيجية كبرى كما تحديث وتطوير البنى التحتية والقاعات الصفية، وتنفيذها لأكبر برامج إيفاد وتوظيف على مستوى المنطقة.


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