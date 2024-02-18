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إلغاء الاجتماع بين نتنياهو وممثلي أهالي المحتجزين

2/18/2024 7:09:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الاجتماع الذي كان مقررا غدا الاثنين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلي أهالي المحتجزين في غزة، أُجّل دون تحديد موعد جديد له.
وطالب أهالي المحتجزين باجتماع مع حكومة الحرب بعد تجميد مفاوضات القاهرة.













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