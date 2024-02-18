إلغاء الاجتماع بين نتنياهو وممثلي أهالي المحتجزين

إلغاء الاجتماع بين نتنياهو وممثلي أهالي المحتجزين
التاريخ
2/18/2024 7:09:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الاجتماع الذي كان مقررا غدا الاثنين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلي أهالي المحتجزين في غزة، أُجّل دون تحديد موعد جديد له.
وطالب أهالي المحتجزين باجتماع مع حكومة الحرب بعد تجميد مفاوضات القاهرة.
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