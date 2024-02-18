شهيدان باستهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن خروج مجمع ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع عن الخدمة، يعد حكم إعدام على مئات آلاف الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح والذي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشفى هو ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة"، مشيرا إلى أن هناك أربعة من أفراد الطواقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

