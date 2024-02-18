شهيدان باستهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن خروج مجمع ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع عن الخدمة، يعد حكم إعدام على مئات آلاف الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح والذي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشفى هو ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة"، مشيرا إلى أن هناك أربعة من أفراد الطواقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.
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