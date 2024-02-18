السعودية تتيح للمستثمر الأجنبي توثيق عقد التأسيس الكترونيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكدت وزارة التجارة في السعودية أنه يمكن للمستثمر الأجنبي توثيق عقد التأسيس ونشر العقد في صحيفة أعمالي إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال.
وأشارت الوزارة، إلى أنه "في حال عدم وجود هوية مقيم لدى أحد الشركاء، يتم التوثيق عن طريق مراجعة فروع الوزارة أو الفروع التشاركية سواء كان الشريك شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً".
وأبانت أن ذلك بعد الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار وعبر منصة المركز السعودي للأعمال "business".
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