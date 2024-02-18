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السعودية تتيح للمستثمر الأجنبي توثيق عقد التأسيس الكترونيا

2/18/2024 6:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت وزارة التجارة في السعودية أنه يمكن للمستثمر الأجنبي توثيق عقد التأسيس ونشر العقد في صحيفة أعمالي إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال.


وأشارت الوزارة، إلى أنه "في حال عدم وجود هوية مقيم لدى أحد الشركاء، يتم التوثيق عن طريق مراجعة فروع الوزارة أو الفروع التشاركية سواء كان الشريك شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً".
وأبانت أن ذلك بعد الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار وعبر منصة المركز السعودي للأعمال "business".

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