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133 ألف جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية العام الماضي

2/18/2024 6:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدتها المحاكم الأردنية خلال عام 2023.
وفي البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 133581 جلسة محاكمة عن بعد خلال العام الماضي.
وأظهرت البيانات أنه تم تنفيذ 2985 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، إلى جانب فرض 287 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).
كما استقبلت الوزارة 2002 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، إذ تقدم وزارة العدل من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.
وقامت الوزارة خلال العام الماضي بأرشفة نحو 40855394 ورقة قضائية، بالإضافة إلى إنجاز 24550 معاملة لدى دوائر الكاتب العدل.
ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.













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