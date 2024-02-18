كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تُعلن عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً

MENAFN - Al Wakeel News)

- أعلنت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً، خلال فعالية خاصة أُقيمت في جدة. بعد عرضها الأول مؤخراً في معرض الرياض للسيارات 2023، تلبي مركبة السيدان المبتكرة الاحتياجات المتطورة للعملاء في الأسواق الناشئة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.جذب حفل الإطلاق الذي تم إعداده وتنفيذه بأسلوب سينمائي غامر، انتباه الزوار داخل معرض حي جميل الفني، والذي شكّل المكان غير النمطي الأمثل لتسليط الضوء على شعار العلامة التجارية "الحركة التي تلهم". وأتيحت خلال الحفل الفرصة للحاضرين، بما في ذلك وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وشركات الأساطيل، لاختبار قيادة سيارة كيا K3 الجديدة كلياً، وذلك من خلال قيادتها عبر مواقع بارزة في جدة.وتتطلع كيا من خلال إطلاق K3 إلى تلبيةرغبات العملاء ضمن فئة السيدان C وشركات الأساطيل التي تبحث عن مركبات وظيفية شاملة توفر التكنولوجيا والتصميم والسلامة. وتضمن التصميمات الداخلية للسيارة اتصالاً متقدماً وأقصى درجة من الرفاهية للركاب من خلال شاشة اللمس المركزية ذات الدقة، والتحكم في المناخ المكون من منطقتين، وفتحات التهوية الخلفية، كل ذلك من بين ميزات أخرى. ويلعب مظهرها الخارجي دوراً جريئاً يتميز بأسلوب عالي التقنية عبر اعتماد خطوط وأشكال مميزة، مع الحفاظ على شبكة الأنف التقليدية للنمر.