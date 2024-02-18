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تفاصيل إنقاذ حياة رضيع تعرّض للاختناق أثناء الرضاعة في إربد

2/18/2024 6:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكّنت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد، من إنقاذ حياة طفل رضيع تعرّض للاختناق أثناء الرضاعة، في بلدة المنصورة بلواء بني كنانة.
وقال المسعف الرقيب أنس مجلي، عبر إذاعة الأمن العام، إنه وأثناء تواجده في مركز دفاع مدني المنصورة حضر والد ووالدة الطفل وهما يحملان طفلهما وكانا في حالة هلع شديد إثر تعرضه للاختناق، حيث تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المُتبع في تقديم الإسعافات الأولية لمثل هذه الحالات، وتم إجراء تنفس اصطناعي، وعملية إنعاش قلبي CPR ناجحة للطفل تكللت بإعادة النبض والتنفس للطفل، وإخراج الحليب من مجرى التنفس والتأكد من علاماته الحيوية واسعافه نحو المستشفى.
ولفت الرقيب مجلي أن سرعة نقل الطفل باتجاه مركز الدفاع المدني ساهم في سرعة تقديم الإسعافات الأولية له، والحفاظ على حياته.
من جانبه قال نائب مدير دفاع مدني شرق إربد المقدم فيصل الكفاوين إن انسداد مجرى التنفس للأطفال الرضع يشكّل خطورة على حياتهم، ويعرضهم لخطر الاختناق، لافتاً إلى أهمية وضع الطفل أثناء الرضاعة بوضعيه ملائمة للحفاظ على أمان الطفل من الاختناق أو تعرضه لمضاعفات أخرى قد تؤدي إلى فقدان حياته.
وأكد المقدم الكفاوين أن خدمة الإسعافات الأولية قطعت شوطاً متقدماً بالتوجيهات الملكية للإرتقاء بهذه الخدمة وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الانتقال من خدمة الإسعاف العادي إلى خدمة "الإسعاف الباراميدك" ثم الانتقال إلى مرحلة نقل البيانات.
وبيّن أن مرحلة نقل البيانات تتمثل بربط الموجه الطبي مع طبيب الطوارئ في المستشفى، حيث يتم ادخال بيانات المصاب كالعلامات الحيوية والحالة الصحية له وإرسالها للمستشفى، ويقوم الموجه الطبي بإعطاء الإرشادات للمسعف لإعطاء المصاب العلاج المناسب الذي تم توفيره مؤخراً داخل سيارات الإسعاف لإبقائه على قيد الحياة لحين وصوله للمستشفى وإتاحة الفرصة امام المستشفى.













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