العثور على مسؤول يمني مقتولا في شقته بالقاهرة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت السفارة اليمنية في مصر العثور على حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية مقتولا في شقته بالقاهرة.



وقالت مصادر مقربة من العبيدي، إن الحادثة وقعت قبل يومين دون معرفة أحد، وبعد اختفائه، تم كسر قفل شقتة والعثور عليه مكبلا وعلى جثته آثار عدة طعنات.



واللواء حسن العبدي هو أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفه باسم(جلال1و2و3) خلال فتره حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وهو أحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.



روسيا اليوم